Лівадійський палац відремонтують за 30 мільйонів

Переможцем обрано ТОВ "Кримпроектреставрацію"

"Лівадійський палац-музей" відреставрують на 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє Вісник державних закупівель, пише Українська правда. Йдеться про реставраційні роботи на фасаді, дренажної системи, у залах тощо. Переможцем обрано ТОВ "КРИМПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ", яке отримає 30 711 159 грн. Як відомо, в Лівадійському палаці проводить офіційні зустрічі президент Віктор Янукович.

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