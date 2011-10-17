Лівадійський палац відремонтують за 30 мільйонів

14:25, 17 жовтня 2011
Культура
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Переможцем обрано ТОВ "Кримпроектреставрацію"

"Лівадійський палац-музей" відреставрують на 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Вісник державних закупівель, пише Українська правда.

Йдеться про реставраційні роботи на фасаді, дренажної системи, у залах тощо.

Переможцем обрано ТОВ "КРИМПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ", яке отримає 30 711 159 грн.

Як відомо, в Лівадійському палаці проводить офіційні зустрічі президент Віктор Янукович.

 

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