Лівадійський палац відремонтують за 30 мільйонів
14:25, 17 жовтня 2011Культура
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Переможцем обрано ТОВ "Кримпроектреставрацію"
"Лівадійський палац-музей" відреставрують на 30 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Вісник державних закупівель, пише Українська правда.
Йдеться про реставраційні роботи на фасаді, дренажної системи, у залах тощо.
Переможцем обрано ТОВ "КРИМПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ", яке отримає 30 711 159 грн.
Як відомо, в Лівадійському палаці проводить офіційні зустрічі президент Віктор Янукович.
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