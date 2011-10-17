Іранську акторку засудили до ударів батогом і року в'язниці

Іранський суд засудив акторку Марзіє Вафамехр до року тюремного ув’язнення і 90 ударів батогами за роль в австралійському фільмі "Мій продажний Тегеран" (My Tehran for Sale, 2009), який був показаний на міжнародному кінофестивалі на захист прав жінок.

Акторка була арештована в липні цього року за звинуваченням в дискредитації влади. Адвокат Вафамехр має намір оскаржити вирок в суді вищої інстанції.

Фільм розповідає історію життя молодої акторки в Тегерані, чия театральна робота заборонена владою, і вона вимушена вести таємне життя. Фільм не був схвалений для показу в Ірані і розповсюджувався в країні нелегально.

У червні цього року у власному будинку була арештована, її відвезли в невідомому напрямі іранська кінематографістка і захисниця прав жінок Махназ Мохаммаді.

Нагадаємо, в кінці 2010 року за антиурядову пропаганду і участь в акціях опозиції на шість років в`язниці засудили відомих іранських режисерів Джафара Панахі і Мохаммеда Расулофа. Їм також було офіційно заборонено знімати кіно, писати сценарії і виїжджати з Ірану протягом 20 років (відносно Расулофа остання заборона в травні 2011 року була знята).

Картини обох режисерів, присвячені процесу над ними влади Ірану, були включені в програму 64-го Міжнародного Каннського кінофестивалю.

В Інтернеті розміщена онлайн-петиція на підтримку Марзіє Вафамехр, яку можна підписати.

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