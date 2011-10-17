40-річна Бренда з "Беверлі Хіллс" вийшла заміж
17:26, 17 жовтня 2011Культура
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За нью-йоркського фотографа
40-річна актриса Шеннен Доерті стала дружиною нью-йоркського фотографа Курта Ізваренко.
Відома телезірка, яку українські глядачі пам`ятають за роллю Бренди в серіалі "Беверлі Хіллс 90210", сказала заповітне "так" своєму обранцеві в суботу на віллі в Малібу.
ЗМІ не потрапили на торжество, оскільки молодята продали право показати своє весілля в новому шоу одному з американських телеканалів.
Нагадаємо, раніше Шеннен тричі була заміжня - за Робом Уайс, Ешлі Хемілтоном і Ріком Саломоном.
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