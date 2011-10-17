Дослідження: Ван Гог – не самогубець

Знаменитий голландський художник Вінсент Ван Гог не здійснював самогубства, а загинув у результаті нещасного випадку. До такого висновку прийшли американські історики-мистецтвознавці Стівен Найфех і Грегорі Уайт Сміт після багаторічної роботи з раніше невідомими листами, які зберігалися в сімейному архіві.

Свою версію смерті великого художника вони виклали в книзі під назвою "Життя Ван Гога", повідомила сьогодні нідерландська радіомовна корпорація "Радіо Недерланд Вереломруп".

Припущення дослідників у корені відрізняються від загальноприйнятої версії трагічних подій, що відбулися у французькому муніципалітеті Овер-сюр-Уаз. Згідно інших біографів, Ван Гог, яикй страждав від психічного захворювання, 29 липня 1890 року вийшов на прогулянку з приладдям для малювання. З невідомої причини художник нібито вистрілив собі в груди і помер від втрати крові через два дні. Проте Найфех і Сміт, яким раніше була присуджена Пулітцерівська премія за біографію іншого живописця – Джексона Поллока, стверджують, що Ван Гога випадково застрелили двоє сільських підлітків. Письменників насторожувала низка розбіжностей в колишній версії. Зокрема, їм так і не вдалося знайти пояснення тому, що людина, яка нібито вистрілила собі в груди, пройшла більше кілометра по пересіченій місцевості у пошуках допомоги. Крім того, не були знайдені взяті з собою на прогулянку мольберт і кисті.

Вінсент Ван Гог – всесвітньо відомий художник-постімпресіоніст. Народився в Нідерландах у 1853 році. Довгий час працював у торговій фірмі і займався місіонерською діяльністю. У 1880-их роках він звернувся до мистецтва. У 1886 році переїхав до Франції.

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