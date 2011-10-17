Янукович нагородив Івана Драча орденом Ярослава Мудрого

Президент України Віктор Янукович нагородив українського письменника і поета Івана Драча орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Драч нагороджений орденом "за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну творчу і громадсько-політичну діяльність", йдеться в Указі Президента від 17 жовтня 2011 року.

Нагадаємо, що в 2010 році Янукович змінив склад комітету Національної премії імені Тараса Шевченка. У числі 25 осіб, які увійшли до нового складу комітету, опинився і Іван Драч.

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Іван Драч народився 17 жовтня 1936 р. в селі Теліженці Київської області. Після закінчення школи працював викладачем. У 1957 - 1962 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету, згодом працював у редакції письменницької газети Літературна Україна.

Перша збірка поезій Соняшник побачила світ у 1962 році. Згодом з`явилися й інші поетичні книги: Протуберанці серця (1965), Балади буднів (1967), До джерел (1972), Корінь і крона (1974), Київське небо (1976), Сонячний фенікс (1978), Американський зошит (1980) , Шабля і хустка (1981), Теліжинці (1985), Храм сонця (1988).

Визначним явищем національної літератури стали також поеми Ніж у сонці (1961), Смерть Шевченка (1962), Чорнобильська мадонна (1988).

Іван Драч - активний громадсько-політичний діяч. Він був організатором і першим головою Народного Руху України. З 28 лютого по 4 грудня 1992 він був співголовою НРУ разом з В`ячеславом Чорноволом і Михайлом Горинем.

Навесні 1990 Іван Драч був обраний депутатом Верховної ради України від Артемівського (№ 259) виборчого округу. Після свого відходу з високих постів у НРУ ​​наприкінці 1992 Іван Драч віддалився від політики в 1994 і до Верховної Ради не пройшов.

На минулих виборах до Верховної ради, що відбулися 29 березня 1998, член НРУ Іван Драч балотувався на пост депутата від Тернопільського (№ 167) виборчого округу і вдруге був обраний до парламенту.

На парламентських виборах 31 березня 2002 Іван Драч виступав у списку Нашої України під номером 31. Таким чином він втретє пройшов у парламент.

Після довгих суперечок з партійним керівництвом НРУ Іван Драч у березні 2005 залишив цю партію і вступив в Українську народну партію Юрія Костенка. Таким чином на парламентських виборах 26 березня 2006 він бере участь під номером 14 виборчого списку Українського народного блоку Костенка і Плюща. Так як блок вибори програв, то й Іван Драч в парламент не пройшов.

19 серпня 2006 Івану Драчу було присвоєно звання Героя України.

З серпня 1992 по 19 травня 2000 Іванов Драч був головою Української всесвітньої координаційної ради. Крім того, з 1995 до цього часу він очолює Конгрес української інтелігенції.