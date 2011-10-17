Казкар Сашко Лірник дасть перший сольний концерт

19 жовтня о 19:00 у Центральному Будинку Художника міста Києва – ювілейний концерт казкаря, Сашка Лірника.

Ювілейний концерт Сашка Лірника проходитиме під назвою «Чверть століття доброти» або «Вдар лихом об землю» стане одночасно і його ж першим сольним концертом.

У кращому колі своїх друзів-артистів, таких як: Едуард Драч, лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, Григорій Лук’яненко – гурт «Рутенія», Володимир Самайда та Марго, Олесь Журавчак, засновник української химерної оповіді-казки розповідатиме нам «Казки для дорослих».

Свою першу казку Сашко Лірник вигадав ще у дитячому садку. Це була оповідь про надшвидкого оленя, якого не могла наздогнати навіть стріла…