Німецького туриста з'їли канібали Полінезії

Німецький мандрівник Стефан Рамін зник на тропічному острові Нуку Хіва у Французькій Полінезії. За попередніми даними розслідування, його розрубали на шматки та з`їли місцеві мешканці.

40-річний Стефан з 2008 року подорожував на яхті разом зі своєю подружкою 37-річною Хайке Дорш навколо світу. Минулого місяця він зник на острові Нуку Хіва.

Як розповіла Хайке, чоловік відправився до лісу з місцевим мисливцем, який пообіцяв йому провести екскурсію островом. Незабаром "гід" повернувся один, сказавши дівчині, що Стефан нібито травмувався і потребує допомоги.

Виманивши Хайке до лісу, полінезієць прив`язав її до дерева, зґвалтував та втік.

Звільнившись, жінка звернулася до поліції. Після тижня пошуків у віддаленій долині на острові слідчі знайшли обвуглені людські останки, залишки багаття і розкиданий навколо одяг Стефана. На думку експертів, ймовірно, на нього напали та з`їли канібали. "Його тіло розрубали на шматки та підсмажили", - припустили слідчі.

Решти знайдених кісток та зубів були направлені до Парижа для аналізу ДНК, однак слідчі з високою ймовірністю вважають, що вони належать німецькому мандрівникові.

Загін з 22 поліцейських на острові зараз розшукує місцевого "гіда", який повів Стефана в гори Нуку Хіва і хто, як вважається, був останнім, хто бачив його живим.

Представники влади Французької Полінезії заявили, що шоковані тим, що трапилося.

На острові Нуку Хіва живуть трохи більше 2 тисяч людей. Про те, що мешканці острова практикували канібалізм, століттями ходили легенди, однак вважалося, що з цією практикою давно було покінчено. Про цей острів писав автор "Мобі Діка" Герман Мелвілл, який стверджував, що сам ледь не став жертвою тубільців і лише дивом зміг втекти.

За матеріалами ТСН.ua