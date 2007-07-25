Гран-прі фестивалю ”Острів Крим” одержала ”Путіна”

Увечері 24 липня на площі стародавнього Херсонеса відбулося урочисте закриття третього міжнародного кінофестивалю "Острів Крим".

Гран-прі кінофоруму одержала картина "Путіна" режисера Валерія Огороднікова, який раптово помер минулого року. За словами голови журі основного конкурсу фестивалю Олександра МІНДАДЗЕ, в цій незавершеній картині Огороднікова є низка "дуже виразних, свіжих, незвичайних і правдивих речей".

Спеціальний диплом фестивалю за кращий акторський ансамбль журі вручила фільму Андрія ЕШПАЯ "Багатокрапка".

Приз за кращу жіночу роль одержала актриса театру й кіно Марія ПОЛІЦЕЙМАКО, що зіграла в українському фільмі Єви НЕЙМАН "Біля річки". Ця картина також брала участь в останньому Московському міжнародному кінофестивалі.

Призом за кращу чоловічу роль було удостоєно посмертно Андрія Краська, який знявся у стрічці "Я залишаюся" режисера Карена ОГАНЕСАНА.

Усього в програмі фестивалю, приуроченого до 225-ліття Севастополя, увійшло більше 50 ігрових, документальних та анімаційних фільмів.

За матеріалами Lenta.ru