Актор Дюжев автомобілем збив 8-річну дівчинку у Москві
07:40, 18 жовтня 2011Культура
0 0
Дитина одержала струс мозку
Відомий російський актор Дмитро ДЮЖЕВ вчора збив автомобілем восьмирічну дівчинку на заході Москви. Дитину госпіталізовано, повідомило РІА «Новости» джерело у правоохоронних органах столиці.
”Д.ДЮЖЕВ, управляючи автомобілем BMW X5, збив восьмирічну дівчинку, яка переходила дорогу, - сказав співрозмовник агентства. - Дитина одержала струс мозку і була терміново госпіталізована до 9-ї дитячої міськлікарні”.
При цьому співрозмовник не уточнив, чи переходила школярка дорогу на пішохідному переході, чи ні. За фактом пригоди проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter