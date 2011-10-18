У Києві 22 жовтня відкриється кінофестиваль «Молодість»

22 жовтня о 18.00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться церемонія відкриття 41-го міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Глядачі та учасники побачать створений у сучасній 3D-технології новий фільм Єжи ГОФМАНА про одну з найважливіших подій світової історії – «Варшавська битва 1920».

Головні події фестивалю відбуватимуться в кінотеатрі «Київ», а також у кінотеатрах «Жовтень», «Кінопанорама», «Київська Русь», культурно-освітньому центрі «Майстер клас», арт-готелі «Баккара».

Конкурсна програма включатиме традиційні секції «Студентські фільми», «Перші короткометражні стрічки», «Перші повнометражні ігрові фільми».

Конкурсні роботи оцінюватимуть головне міжнародне журі, міжнародне журі кінопреси Fipresci, екуменічне журі та міжнародне журі кіноклубів. Також вручать і приз глядацьких симпатій.

У позаконкурсній програмі мистецького форуму: польська школа анімації та документального кіно, нове російське кіно, скандинавська панорама, українські прем’єри, ретроспектива Сандрін Боннер, Клода Шаброля та багато іншого. Уперше на фестивалі презентують спеціальну програму «Звуки Молодості».

Повну інформацію – останні новини, анонси та розклад фільмів – можна отримати на cайті: molodist.com та на сторінках фестивалю у соціальних мережах.