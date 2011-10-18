Руслана змінила образ і зняла новий кліп

Українська співачка Руслана змінила імідж і зняла кліп на нову пісню Шалала, де вперше виступила у ролі режисера відео.

Під час зйомок кліпу центральна площа Львова (площа Ринок) на один день перетворилась на танцпол: перехожі могли спостерігати танці у виконанні 400 танцюристів і трюки на машинах і в повітрі.

Новий образ Руслани — це яскрава дівчина, яскраві троянди-тату чи боді-арт, як головна прикраса, це яскраві спідниці та сорочки, повідомляє прес-служба співачки.

"Вона — дівчина-мандрівниця, дівчина-свято. Ще учора ввечері вона виблискувала на сцені одного з мюзиклів, а вже сьогодні вранці, після довгої дороги, звуки нової музики надихають її на особливий танець, і вона навчає оточуючих, передаючи магію танцю через дотик долоні", — розповіла про нову роботу Руслана.

Кліп Руслана зняла у співпраці з українським оператором і фотографом Дмитром Перетрутовим.

Авторами пісні Шалала є сама Руслана, її продюсер і чоловік Олександр Ксенофонтов та В. Дебрянський. Трек був записаний у Сан-Франциско та Києві. За словами авторів, у пісні використовується мотив популярної Циганочки. Крім циганських гітар, Руслана записала у студії танцюристів і степістів, які відтворили звуками танцю ритм пісні.

Корреспондент.net

