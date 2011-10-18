Карла Бруні подарувала Ніколя Саркозі четвертого сина

Перша леді Франції Карла Бруні стала мамою вдруге: дружина Ніколя Саркозі подарувала йому сина.

Офіційно адміністрація президента про це нічого не повідомила. Але інформацію з позначкою "блискавка" вже стали поширювати французькі ЗМІ. Гучну новина, наприклад, озвучила радіостанція RTL2. Місцева ведуча сказала, посилаючись на джерело в Єлісейському палаці, "що перша леді Франції стала мамою маленького Вадима".

Раніше в адміністрації президента не раз давали зрозуміти, що офіційної інформації про народження дитини у президентській родині не буде. Сама Карла Бруні оголосила, що, керуючись материнським почуттям, хоче "зробити все, щоб захистити цю дитину від уваги ЗМІ".

Ще перед пологами для першої леді в самому елітному госпіталі Парижа зарезервували цілих чотири палати - це було необхідно з міркувань безпеки.

Бруні спочатку не хотіла робити публічних заяв про вагітність і довгий час намагалася приховувати свій стан. Проте після кількох місяців, коли стало вже неможливо заперечувати очевидне, вона, нарешті, дала перше інтерв`ю, заявивши, що дитина, яку вони чекають з Ніколя Саркозі - це "дивна і несподівана радість".

Пара до самих пологів приховувала стать своєї майбутньої дитини, хоча чутки про те, що в сім`ї глави Франції з`явиться син, ходили вже з літа.

ТСН