Відкрився VI-й міжнародний фестиваль молодих виконавців ”Нова хвиля”

У латвійському курортному місті Юрмала в середу починається шостий за рахунком Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля".

Цього року пісенний фестиваль триватиме шість днів, а для українських глядачів у прямому ефірі його транслюватиме телеканал "1+1".

У 2007 році в конкурсі співаків візьмуть участь 18 виконавців з 14 країн світу. Учасники конкурсу змагатимуться у трьох категоріях: "Шлягер своєї країни", "Міжнародний шлягер" і власна пісня. Окрім конкурсантів на сцені "Дзінтарі" виступлять десятки російських і зарубіжних "зірок".

Зазначимо, що за п`ять з гаком років фестиваль "Нова хвиля" встиг стати знаковою подією у розважальному житті Латвії. На нім дебютували такі виконавці, як група Smash!, Анастасія Стоцька, Діма Білан, Ірина Дубова, Тіна Кароль, Віталій Козловський.

Патронами конкурсу є два маестро - Ігор Крутий і Раймонд Паулс, а також одна примадонна - Алла Пугачова.

На закритті Нової хвилі, 30 липня, жюрі оголосять переможця конкурсу, який одержить грошовий приз у розмірі $50 000. Володарі другого і третього місць одержать $30 000 і $20 000. відповідно.

Крім того, один з учасників одержить спеціальний приз від музи фестивалю Алли Пугачевой, яка вручить своєму фаворитові $50 000.

Фестиваль традиційно проводиться на сцені юрмальського концертного залу "Дзінтарі" .

За матеріалами NEWSru