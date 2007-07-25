4-5 серпня на Тернопільщині відбудеться фестиваль “Дзвони Лемківщини”

4-5 серпня поблизу міста Монастириськ на Тернопільщині відбудеться фестиваль “Дзвони Лемківщини”.

Як повідомив заступник губернатора з гуманітарних питань Анатолій ВИХРУЩ, розпочнеться фестиваль 4 серпня запаленням Лемківської ватри. Опісля розпочнеться мистецька програма. “При підготовці свята ми повинні відійти від буденності та казенщини. Важливо, щоб кожен хто відвідає 4-5 серпня Монастирищину зміг відчути самобутній подих лемківської культури, доторкнутися до її витоків, побачити справжніх носіїв цього незнищенного скарбу”, - сказав А. ВИХРУЩ. За його словами, цьогорічний фестиваль вирізнятиметься насиченою концертною програмою, адже вже до участі у фестивалі зголосилися 66 мистецьких колективів з Тернопільщини, Житомирщини, Полтавщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Луганщини та Республіки Польща.

Поряд із концертною сценою, розповів А. ВИХРУЩ, буде діяти і містечко майстрів, де всі охочі зможуть побачити, як народжується у руках людини глиняна миска, плетінка з лози чи рогози, вишиванка, ковальський виріб. Ввечері 4 серпня на молодь чекатиме святкова танцювальна програма, що триватиме аж до ранку.

Крім розважальних заходів передбачена також і духовна програма, яку увінчає у неділю Божественна Літургія. Також передбачено встановити на Ватряному полі в урочищі Бичова, що біля м. Монастириськ, дубовий хрест на спомин тих десятків тисяч українців, які були депортовані з рідних земель під час операції „Вісла”.