«Парк Київська Русь» безкоштовно відвідали вже 100 тисяч школярів

«Парк Київська Русь» у 2011 році безкоштовно відвідали уже 100 тисяч школярів Києва та Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, благодійна акція на честь Кирила та Мефодія триватиме до 30 листопада 2011 року.

«Цьогорічний сезон став рекордним за кількістю маленьких відвідувачів. Для дітлахів «Парк Київська Русь» - це, в першу чергу, наочне представлення знань про Київську Русь, можливість пізнати культуру, побут та історію давніх часів. Крім того, школярі полюбляють їздити у Парк заради незвичних розваг – старослов’янських потіх та інтерактивних програм, влаштованих театром Парку», - зауважили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у ”Парку Київська Русь” стартувала акція, у рамках якої учням загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій надається 500 тисяч безкоштовних запрошень, право на безкоштовний вхід та знижки на екскурсії. Організаторами акції виступили Київська облдержадміністрація, Київська міськдержадміністрація, благодійна організація ”Слов`янський фонд” за підтримки Київського палацу дітей та юнацтва.

Детальну інформацію про участь у акції можна дізнатися на сайті Парку www.parkkyivrus.com