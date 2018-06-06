Тиждень моди відгримів: Періс Хілтон на подіумі та модний урок від улюбленця Вікторії Бекхем

У Києві відгримів черговий, уже 29-тий Український тиждень моди. Свої колекції сезону «весна-літо-2012» в Мистецькому арсеналі представили 42 українські дизайнери. Проте перформансів, які б запам’яталися, було малувато. Та й модними ноу-хау наші модельєри не потішили – практично всі залишилися вірному власному стилю, а яскравих шоу, здається, взагалі вирішили не влаштовувати. Відзначився хіба що епатажний Олексій Залевський, який доповнив свою «рицарську» колекцію сріблястими рогами з фольги.

Та, звісно, Андре Тан, який завдяки запрошеній гості – світській левиці Періс Хілтон – став героєм усіх світських хронік тижня.

Що ж до власне колекцій, то, судячи з них, наступного сезону робитимемо ставку на мінімалізм. Старт цьому дала Лілія Пустовіт, яка традиційно відкривала Тиждень моди, та стриманість відслідковувалась у більшості показаних на fashion week колекціях.

Зараз, звісно, не йдеться про все того ж Залевського, для якого епатаж на межі кітчу – просто друге ім’я. Чи про Вікторію Гресь, яка вперто розбавляла свою чорно-білу колекцію яскравими жовтими капелюхами. Та вже з другого дня fashion week стало зрозуміло – мінімалізм у нашій моді набирає обертів. Так, простою і лаконічною видалась колекція Анни Бублік, побудована на основі класичної сорочки. Головна родзинка колекції – комірці не лише на лінії декольте суконь, а й на талії та на краю одягу. Одяг доповнювали легкі накидки з простої органзи.

Як завжди, дуже ніжну колекцію, створену цього разу в тандемі з художницею Оленою Онуфрів, представила дизайнерка Олена Даць. На тканину вони перенесли малюнки художниці, а моделі дефілювали в коротких сукнях складного крою та довгих багатошарових платтях з вільними асиметричними силуетами і драпіруванням.

Злегка похмурою вийшла колекція дизайнерки Лілії Літковської, в якій строгу уніформу модельєра спробувала адаптувати до повсякденного життя. Чіткі геометричні форми, прості лінії та чорно-біло-сіра кольорова гама – на думку Лілії, саме так і виглядають речі «прості і зі смаком».

Третього дня на Тижні моди всі чекали на найвідомішу білявку у світі – епатажна і скандальна Періс Хілтон пообіцяла знову з’явитися в Україні (у вересні панянка побувала у нас на конкурсі «Міс Україна»). Цього разу Періс, яка називає себе і співачкою, і актрисою, і дизайнеркою перекваліфікувалася в моделі та вийшла на подіум у сукні від Андре Тана.

Невідомо, у скільки обійшовся українським замовникам приїзд Хілтон (подейкують, її гонорар – близько мільйона доларів, а задарма по світу Періс не їздить), але показ Тана став наймасовішим на Тижні моди. Ще б пак – така гостя! І байдуже, що у світі Періс давно вважають персоною нон-грата (через численні витівки з алкоголем та наркотиками) – у нас вона й досі бажана гостя. Настільки бажана, що на афтепаті з білявкою після показу збіглось чимало київських тусівників. Періс «запалювала» на повну – до четвертої ранку витанцьовувала, випила далеко не одну склянку текіли, наступного дня полетіла з Києва, та обіцяла повернутися ще раз – мовляв, надто вже їй тут подобається.

Справедливості заради варто відзначити, що не тільки білявкою Періс привернув до себе увагу Андре Тан – його колекція справді вийшла яскравою і зручною для повсякденного життя (хоча більшість наших дизайнерів на подіум виставляють те, що у звичайному житті одягти наважиться далеко не кожен). «Джунглі в офісі» – так назвав Тан свою колекцію і представив на подіумі легкі літні речі з зеленими та жовтими принтами. Натомість дизайнерський дует LUVI за основу взяв готику – моделі в образах жінок-вамп дефілювали в дещо «містичних» костюмах з вузькими брюками та короткими жакетами.

Із фотографів у дизайнери тимчасово перекваліфікувалась Катерина Рождественська. Донька відомого поета Роберта Рождественського, відома своїми незвичайними фотопортретами знаменитостей, привезла на Український тиждень моди свою дебютну колекцію. Правда, чогось нового у фен-індустрії там не було помітно – в основі колекції шовкові сукні-балахони з принтами пейзажів. На додаток – капелюшки у вигляді рослин. Вийшло таке собі єднання з природою, мало пристосоване до повсякденного життя.

Дебютувала на Українському тижні моди і дружина футболіста Олександра Шовковського Ольга Альонова. Правда, багатьом гостям здалося, що перший млинець вийшов глевким – надто вже еклектичною та перенасиченою яскравими кольорами видалася колекція. Єдина цікава «фішка» – прозоре пластикове взуття.

А от ще одна «спортивна дружина» – Анукі Арешидзе, жінка грузинського футболіста Кахи Каладзе, вразила всіх. Її колекцію критики назвали однією з найкращих на Українському тижні моди. Розкішні жіночкі коктейльні та вечірні сукні з асиметричним кроєм і великими воланами на плечах виглядали справді елегантно, а доповнювали їх легкі шлейфи. До речі, підтримати дружину приїхав і сам Каладзе із друзями.

Загалом зірками на Тижні моди не дуже-то й рясніло. Їх узагалі з кожним fashion week тут усе менше й менше. Причина проста – одягатися наші знаменитості воліють за кордоном (мовляв, часто це і дешевше, і надійніше, і «брендовіше»), а, «засвітившись» на показі українського дизайнера, хоч-не-хоч а доведеться підтримувати «вітчизняного виробника». Так що в перших рядах показів тепер засідають не світські тусівники, для яких Тиждень моди завжди був зайвою нагодою себе показати, а давні клієнти наших дизайнерів, які справді вибирають на подіумі собі обновки. Або ж друзі – наприклад, до тієї ж Альонової прийшли футболісти «Динамо» на чолі з тренером! За всі дні Тижня моди на показах засвітились дружина віце-прем’єра Сергія Тігіпка Вікторія, депутатки Ірина Геращенко та Ірина Бережна, невістка Віктора Ющенка Ліза, син співачки Софії Ротару Руслан із родиною, дружина боксера Віталія Кличка Наталія з донькою…

Та чи не найбільше віп-гостей зібрав фінальний показ у рамках Тижня моди.

Традиційно це став запрошений дизайнер зі світовим ім’ям – цього разу свою колекцію в Київ привіз британський модельєр Антоніо Берарді. Він, до речі, улюбленець Вікторії Бекхем і навіть шив для неї весільну сукню. А от із нашими дизайнерами Берарді не знайомий, попри те, що відвідав Київ уже вдруге. Зате приклад їм він подав добрячий – колекція британця на фоні творінь наших дизайнерів виглядала набагато цікавішою, багатшою та елегантнішою.

Яна Данилевська

Фото УНІАН