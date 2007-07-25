У Києві створили комісію з перевірки стану пам’ятників

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про створення комісії з перевірки стану пам’ятників монументального мистецтва у м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

За словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, комісія до 15 серпня має перевірити стан всіх пам’ятників монументального мистецтва в столиці.

«Київ – місто, де поряд з найсучаснішими осередками бізнесу, науки і техніки збереглися куточки, до яких, здається, не доторкнувся час. Саме цим наше місто унікальне і неповторне. Тому наразі столична влада приділяє значну увагу збереженню пам’яток архітектури», - зауважив Д.БАСС.

Він пояснив, що після перевірки стану пам’ятників столична влада вирішить питання їх збереження та, в разі необхідності, відновлення.

Комісію очолив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.