Шварценеггер повернувся в кіно

Голлівудський актор і екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер 18 жовтня почав зйомки в бойовику Останній рубіж (Last Stand). сLast Stand).

"Фантастично пройшов перший день зйомок Останнього рубежа. Велике спасибі знімальній групі — продовжуйте працювати з такою ж віддачею", — написав у своєму мікроблозі Twitter зірка Термінатора.

Студія Lionsgate повідомляла, що Шварценеггер грає роль колишнього поліцейського з Лос-Анджелеса, який після провалу однієї з операцій змушений виконувати обов`язки шерифа маленького прикордонного містечка. Дія цього "сучасного вестерна" починається, коли група злочинців, що втекли із в`язниці Лас-Вегаса, намагається пробитися до мексиканського кордону.

Постановкою картини займається корейський режисер Кім Чжи Ун (Я бачив диявола, Хороший, поганий, довбанутий). Стрічка Останній рубіж (у російському перекладі назва фільму також звучить, як Остання битва) стала для нього англомовним дебютом.

Разом зі Шварценеггером у фільмі знімуться Форест Уїтакер, Гаррі Дін Стентон і Джонні Ноксвіл, відомий по серії каналу MTV Диваки (Jackass).

Останньою на сьогодні стрічкою, в якій Шварценеггер виконав головну роль, є фільм Термінатор 3: Повстання машин, що вийшов у 2003 році. З середини 2000-х по 2010 рік Арнольд взагалі не знімався в кіно. Потім він виконав епізодичну роль у фільмі Сильвестра Сталлоне Нестримні. Наразі тривають зйомки Нестримних-2. У цій картині для Шварценеггера передбачена більш помітна роль. Тим не менш, першим за довгий час фільмом, у якому актор зіграє ключового персонажа, стане саме Останній рубіж.

Голлівудський актор і екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер 18 жовтня почав зйомки в бойовику Останній рубіж (Last Stand).

"Фантастично пройшов перший день зйомок Останнього рубежа. Велике спасибі знімальній групі — продовжуйте працювати з такою ж віддачею", — написав у своєму мікроблозі Twitter зірка Термінатора.

Студія Lionsgate повідомляла, що Шварценеггер грає роль колишнього поліцейського з Лос-Анджелеса, який після провалу однієї з операцій змушений виконувати обов`язки шерифа маленького прикордонного містечка. Дія цього "сучасного вестерна" починається, коли група злочинців, що втекли із в`язниці Лас-Вегаса, намагається пробитися до мексиканського кордону.

Постановкою картини займається корейський режисер Кім Чжи Ун (Я бачив диявола, Хороший, поганий, довбанутий). Стрічка Останній рубіж (у російському перекладі назва фільму також звучить, як Остання битва) стала для нього англомовним дебютом.

Разом зі Шварценеггером у фільмі знімуться Форест Уїтакер, Гаррі Дін Стентон і Джонні Ноксвіл, відомий по серії каналу MTV Диваки (Jackass).

Останньою на сьогодні стрічкою, в якій Шварценеггер виконав головну роль, є фільм Термінатор 3: Повстання машин, що вийшов у 2003 році. З середини 2000-х по 2010 рік Арнольд взагалі не знімався в кіно. Потім він виконав епізодичну роль у фільмі Сильвестра Сталлоне Нестримні. Наразі тривають зйомки Нестримних-2. У цій картині для Шварценеггера передбачена більш помітна роль. Тим не менш, першим за довгий час фільмом, у якому актор зіграє ключового персонажа, стане саме Останній рубіж.

Корреспондент .net