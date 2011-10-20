Мешканка Запоріжжя стала "дівчиною місяця" Playboy (фото)

Щоб потрапити в відомий журнал, дівчині довелося пройти чимало випробувань. Відбір моделей для фотосесії складався з трьох етапів, який проходив в рамках телевізійного шоу "Маша і моделі". Спочатку учасниці виявляли акторський талант, потім на шпильках пройшли через басейн по плаваючому на воді пінопласту.

До речі, вже у цьому турі деякі дівчата "пішли під воду", але наша Аня виявилася стійким солдатиком і вийшла сухою з усіх колотнеч. Останнє випробування полягало в тому, щоб дівчата граціозно одягли одна одну.

- Суперниці були всі гідними і сильними. Але керівництво журналу, напевно, щось помітило саме в мені, - розповіла "Комсомолці" Анна ТОЛЧОК. - Я ніколи не брала участь в таких масштабних фотосесіях формату "ню". Спочатку боялася, була дуже затиснута. Але поступово в процесі зйомок увійшла в потрібну хвилю.

Журнал з Анею вийде в листопаді, вона прикрасить календар і кілька сторінок Playboy.

За словами моделі, мама відверті фотографії сприйняла добре і навіть зазначила, що вийшло все дуже красиво.

- Торік ми з мамою дивилися програму про дівчат Х`ю Хефнера. І вона мене запитала жартома, мовляв, змогла б знятися в таких фотосесіях. Довгий час жартувала з мене, можливо, таким способом навіть готувала мене, - додала "дівчина місяця". - А от татові важко дивитися в очі. Ми з ним про це не говоримо, але тим не менш є якась незручність. Хоча в глибині душі він, напевно, пишається мною.

В кінці року Playboy обере "дівчину року", яка відправиться в гості до Х`ю Хефнера. Аня жартує, якщо цей шанс випаде їй, то вона поїде тільки в тому випадку, якщо засновник Playboy не порадить їй перефарбовуватися в блондинку.

Комсомольская правда



