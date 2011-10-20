У "ВІА Грі" з’явиться нова брюнетка

У "ВІА Грі" знову зміниться склад. У гурті відтепер співатиме українська співачка Катерина Гудаєва. Вона вже відома публіці по роботі в музичному колективі "Гарячий шоколад".

Проект Костянтина Меладзе вже кілька місяців не радував новими піснями і кліпами. Ходять чутки, що це обумовлено черговими змінами в складі жіночого тріо.

У серпні цього року Гудаєва заявила, що збирається почати сольну кар`єру і випустила одну пісню. Однак вона не здобула популярності у слухачів. За чутками, ефектну брюнетку помітив Меладзе і запропонував їй роботу в групі.

Поки невідомо, чи замінить Гудаєва когось із нинішніх солісток, чи тріо перетвориться на квартет.

TCH.UA