В Україну везуть мощі папи Іоанна Павла ІІ

23 жовтня в Одесу привезуть мощі Блаженного папи Іоанна Павла II. Як повідомили Сегодня в єпархіальному управлінні Одесько-Сімферопольської єпархії РКЦ, святиню привіз священик Броніслав Бернацький з Ватикану.

Мощі розділили на кілька частин і розвезли по храмах України. Одна з частинок потрапить в одеський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Катерининській.

Урочиста меса в день внесення часток мощей до храму відбудеться о 11:00, а ввечері тут пройде святковий концерт. Самі мощі залишаться в соборі для вшанування, для чого в храмі зробили спеціальний вівтар.

До речі, він розташований недалеко від місця поховання та пам`ятної таблиці одеському градоначальнику Олександру Ланжерону, похованого в цьому ж соборі.

Нагадаємо, мощі Іоанна Павла II знаходилися в Україні з 1 травня до кінця червня, і за цей час їм віддали шану близько 50 тис. католиків у 35 містах України.

ТСН