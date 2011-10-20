До конкурсу двійників Тараса Шевченка запросили жінок

19 жовтня стартував конкурс двійників Тараса Шевченка. Акцію організували київські письменники і видавці Брати Капранови.

"До конкурсу запрошуємо усіх, хто вважає себе схожим на Тараса Григоровича, - каже Віталій Капранов. - Не ставимо жодних обмежень стосовно віку і статі. Вчора нашим дівчатам в офісі приміряли вуса — викапані шевченки. У ранніх автопортретах у поета проглядається багато жіночих рис. Так само не важливо, чи є у двійника лисина і вуса. Адже нам відомі портрети молодого безвусого Шевченка".

Для участі у конкурсі необхідно зареєструватися на сайті газети "Друг читача".

Там потрібно заповнити просту анкету і прикріпити дві свої фотографії. Фіналістів запросять на книжкову виставку "Медвін", яка відбудеться 10-13 листопада у київському Інституті фізкультури. Найбільш схожу на Шевченка людину визначить журі. До нього увійде актор Тарас Денисенко. Він зіграв Шевченка у фільмі "Поет і княжна" і в документальній стрічці "Тарас Шевченко. Заповіт".

Надсилати фото на конкурс можна до 10 листопада.

Gazeta.ua