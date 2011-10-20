У «Парку Київська Русь» відтворять ритуал примирення з ханом

У Центрі культури та історії «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 22-23 жовтня відбудеться театралізований ритуал підписання мирного договору між Київською Руссю і степовими племенами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, на честь примирення на княжому подвір`ї відбудеться бенкет київського князя і хана.

«Відвідувачів Парку вразять потішна розважальна програма на честь князів ”Битва блазнів”, ”Ігри Стародавньої Русі” - змагання з іграми та забавами заморських країн, і середньовічний карнавал», - повідомив режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

Офіційний партнер заходу - Всеукраїнський Банк Розвитку.

Парк відкривається для гостей з 10.00 ранку.

Театралізовану виставу покажуть у суботу та неділю, вона триватиме з 12.00 до 18.00). Парк працює до 18.00.

Майстер-класи працюють у парку з 10.00 до 17.00 (субота, неділя).

Відправлення маршрутним автобусом від станції м. Видубичі (зупинка біля супермаркету ”Фуршет”). Інтервал руху: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.