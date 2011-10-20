За романом Андруховича відбудеться Танцювальна вистава «Carpe Diem»

28 жовтня 2011, п’ятниця, 19:00 у Київському театрі оперети (вул. Червоноармійська 53/3) відбудеться Танцювальна вистава «Carpe Diem» Польського Театру Танцю за мотивами роману Юрія Андруховича «Дванадцять обручів».

"Carpe Diem" – це спроба перекласти текст на мову танцю. Головний хореограф Ева Вичіховська переконана, що митці завжди можуть знайти спільну мову, навіть якщо вони роз’єднані віками. Тому у виставі цілком органічно поєднуються тести Горація «Оди» та Юрія Андруховича «Дванадцять обручів».

Ева Вичіховська окрім текстового симбіозу вдається до оригінального синтезу хореографії, музики та візуальних спец ефектів. Так, зміна сценічного простору «вмонтована» у тіло вистави, а сценографію ефектно доповнює відео-проекція.

Вистава "Carpe Diem" виникла у результаті взаємного натхнення всіх її учасників: хореографа, танцівників, музикантів. Головний лейтмотив – це мить, яку неможливо повторити чи відтворити. Момент, без якого немає минулого і з якого народжується майбутнє.

Автори стверджують: «Ми хочемо зафіксувати невловимість зустрічі автора та глядача. Ділитись нашими думками та емоціями так, щоб не втратити жодного моменту. Кожен з нас відчуває по-різному, але ця інакшість не виключає спільного, діалогу, гармонії та злагоди. Ми прагнемо, схопивши день, разом з глядачами відмовитися від порожніх копій і знайти оригінали».

Свою присутність на дійстві підтвердили: письменник Лесь Подерв`янський, керівник «Київ Модерн балет» Раду Поклітару, хореограф Влад Яма та інші.

Українські поціновувачі мистецтва отримали унікальну нагоду відвідати виставу «Carpe Diem» безкоштовно. Запрошення можна отримати в Польському Інституті у Києві, Театрі Оперети чи надіславши реєстраційний запит на адресу linuha.ha@gmail.com