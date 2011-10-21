На екрани вийшов блокбастер за участю Світлани Лободи

У новому відео Світлани Лободи створено нову расу людей, здатних привнести в холодний мегаполіс джерело життя і світла.

Для цього були створені спеціальні декорації, задіяні найкращі професіонали кінематографічного жанру, а також в зйомках брали участь і спеціально привезені дикі тварини.

Зйомки проходили кілька днів поспіль одночасно на двох локаціях. Грандіозна хореографічна постановка знімалася у центрі столиці, біля однієї з центральних міських станцій метро.

Хореографом - постановником відеокліпу виступив Андрій Цар, цивільний чоловік співачки.

ТСН