На екрани вийшов блокбастер за участю Світлани Лободи
12:07, 21 жовтня 2011Культура
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Хореографом виступив чоловік співачки
У новому відео Світлани Лободи створено нову расу людей, здатних привнести в холодний мегаполіс джерело життя і світла.
Для цього були створені спеціальні декорації, задіяні найкращі професіонали кінематографічного жанру, а також в зйомках брали участь і спеціально привезені дикі тварини.
Зйомки проходили кілька днів поспіль одночасно на двох локаціях. Грандіозна хореографічна постановка знімалася у центрі столиці, біля однієї з центральних міських станцій метро.
Хореографом - постановником відеокліпу виступив Андрій Цар, цивільний чоловік співачки.
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