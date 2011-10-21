Влада Луганська просить не забігати наперед із пам'ятником Катерині IІ

Влада Луганська не ухвалювали рішення про встановлення в місті пам`ятника російській імператриці Катерині II.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника управління Луганської міської ради з питань внутрішньої та інформаційної політики Олександр САВЕНКО.

За його словами, рішення встановити в Луганську пам`ятник російській імператриці Катерині II може ухвалити лише громада (територіальна громада, орган місцевого самоврядування) міста.

«Громада міста такого рішення не приймала. Раніше пропонувалося пам`ятник Катерині II встановити в Сквері Пам`яті, але це викликало негатив у громадськості Луганська. Зараз оголошено конкурс на тематику пам`ятника, який планується встановити в цьому сквері», - сказав О.САВЕНКО.

Керівник прес-служби обласної ради Олена БУГАЄЦЬ також заявила УНІАН, що обласна влада не виділяла землю під установлення пам`ятника російській імператриці.

«Виділяти землю в місті може міська рада, а не обласна. Обласна рада землю в Луганську не виділяє», - наголосила О.БУГАЄЦЬ.

Вона відзначила, що для установлення пам`ятника має бути рішення громади, депутати ж ніякого рішення із цього приводу не ухвалювали.

Як повідомляв УНІАН, депутат Луганської обласної ради, голова всеукраїнської громадської організації «Молода гвардія» Арсен КЛИНЧАЄВ 19 жовтня заявив, що в Луганську встановлять пам`ятник Катерині ІІ як засновниці міста. «Виділено землю Луганською обласною радою в центрі міста», - стверджував він.