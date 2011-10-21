Європа скоротить на 70% видачу Шенгенських віз українцям

Європейські дипломати прийняли рішення скоротити на 70% видачу Шенгенських віз українцям. Про це в ефірі ”5 каналу” заявила Олександра КУЖЕЛЬ, екс-голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

«Економічне співвідношення наших зустрічей (з Євросоюзом), документів є дуже гарне. Але той сигнал, який сьогодні дають дипломати, що прийняте рішення, практично, на 70% скоротити (видачу) Шенгенських віз для українців, і коли ми запитали: ”Чому? Це ж Президент таким чином вирішує політичні питання!”, - вони сказали: ”Якщо країна згодна жити по принципам недемократичної країни, то її громадяни нецікаві….”, – заявила О.КУЖЕЛЬ.

Вона пояснила, що офіційно оприлюднювати таку інформацію європейські дипломатичні кола не будуть, а громадяни України відчують це найближчим часом.

«Дуже багато є аналітичної літератури, аналітичних висновків. Такого ж ніхто вам не покаже. Ми зараз відчуємо звернення людей. Я б на прикладі Європейського Союзу просила би не впускати тих, хто впливає на прийняття таких політичних рішень», – сказала О.КУЖЕЛЬ.