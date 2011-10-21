Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження Мері Блер

Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження відомої художниці-аніматора стіудіі Уолта Мері Блер. За майже 30 років роботи в студії з-під пензля Блер народились безліч відомих персонажів мультфільмів Діснея, в тому числі герої анімаційних фільмів «Пітер Пен», «Попелюшка», «Аліса в країні чудес» та серіалу «Цей маленький світ».

За словами сучасника Блер, аніматора Марка Дейвіса, Блер «змогла впровадити сучасне мистецтво у світ Уолта [Діснея] так, як нікому раніше не вдавалося». Ламаючи стеоретипи, майстерно комбінуючи різні відтінки червоного, прийоми на які ніхто раніше не наважувався - Блер досягала своєї мети. Вона створила свій по-дитячому свіжий художній стиль, завдяки якому удостоїлася характеристиці художниці-дитини.

Свою кар`єру Мері Блер початку в 1933 році в Метро-Голдвін-Майєр, але через сім років вона перейшла в студію Уолта Діснея, легенди дитячої анімації, що вміє, як і вона, вступати в прямий діалог з дітьми за допомогою своєї творчості. Крім десятків мультфільмів, Блер також брала участь в дизайні безлічі виставок, атракціонів і тематичних парків в Каліфорнії і у Флориді. Серед її найбільш відомих робіт атракціони Великого Каньйону і парків Діснея.

Вся Закарпатська Правда

