”Золоті ворота” обіцяють відкрити до кінця року

До кінця 2007 року можливо завершиться реставрація музею "Золоті ворота" в Києві, повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир Яцуба.

"Ми прикладемо всі зусилля, щоб до кінця цього року відкрити музей "Золотих воріт", і таким чином подарувати українському суспільству ще одну історичну частинку національної спадщини", - цитує Яцубу прес-служба Партії регіонів.

Він повідомив, що кошти на реставрацію пам`ятника вже поступили.

За словами міністра, вже почалися підготовчі роботи, а найближчим часом буде проведено тендер, який визначить, хто саме виконуватиме функції підрядчика.

Золоті ворота в Києві були побудовані за наказом князя Ярослава Мудрого. Після захоплення Києва полчищами Батия, Золоті ворота були зруйновані і простояли в руїнах декілька сторіч. Золоті ворота завжди грали важливу роль у житті Києва та України.

Так, через зруйновані ворота в`їжджав до Києва Богдан Хмельницький після перемоги над поляками. На даний час Золоті ворота реконструйовані на підставі археологічних розкопок і зображень, що збереглися. Усередині пам`ятника історії знаходиться музей.

За матеріалами: Подробиці