Сьогодні в Києві відкриється 41-й Міжнародний кінофестиваль Молодість

Сьогодні в Києві іоричним фільмом «Варшавська битва. 1920 » режисера Єжи Гоффмана ствідкриється 41-й Міжнародний кінофестиваль« Молодість »

Молодість - це найбільша регулярна кіноподія України та Східної Європи за версією FIAPF. Щоосені фестиваль представляє понад 250 фільмів з усього світу. Цьогоріч логотип «Молодості» постає у вигляді матричного QR-коду - штрихкоду нової генерації, - адже фестиваль блискавично реагує на всі свіжі віяння у світі кіно. Незабаром до вашої уваги - найконтроверсійніші стрічки, різноманіття ретроспектив та купа кіносюрпризів!

Сорок один рік тому в Києві народився дводенний фестиваль-огляд студентських фільмів Київського державного інституту театрального мистецтва, на якому презентували всього 33 стрічки. Тоді мало хто міг подумати, що молодий та зелений паросток з кожним роком міцнішатиме, набиратиме сили й перетвориться на тижневе свято світового масштабу.

Тепер «Молодість» – серед 12-ти найкращих у світі кінофестивалів за рейтингом Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Головне завдання фестивалю - сприяти розвиткові молодого професійного кіно. Щоосені до Києва залюбки приїжджають метри світового кінематографу, визначні режисери й актори, а на екранах київських кінотеатрів у рамках фестивалю показують близько 300 фільмів! Щоправда, в одному фестиваль залишився незмінним – як і раніше він відкриває світові нові імена й здобутки у галузі кінематографії.

Перші кроки у великий кінематограф за руку з «Молодістю» робили знані нині режисери: Фред Келемен, Том Тиквер, Франсуа Озон, Андраш Монорі, Олексій Балабанов, Денис Євстигнеєв, Стівен Долдрі. Учасників «Молодості» пізніше відзначали «Золотою пальмовою гілкою» (Брюно Дюмон) та «Оскаром» (Ален Берлінер).

Позаконкурсна програма фестивалю традиційно вітає глядача ретроспективами найвизначніших кіношкіл та провідних майстрів світового кіно, а також програмами найновіших українських та зарубіжних фільмів.

Цього року «Молодість» вкотре розганяє хмари з похмурого жовтневого неба, аби згуртувати у жовтогарячій осінній столиці тих, хто створює кіно й тих, хто ним від усього серця насолоджується.

МКФ Молодість