Українська вокалістка перемогла у конкурсі «Нові голоси» в Німеччині

28–річна українка в суботу увечері 22-го жовтня обійшла у фіналі на сцені німецького Ґютерсло п`ятьох інших учасників змагання. Виступ українки був настільки переконливим, що міжнародне журі присудило їй головний приз – 15 тисяч євро.

Понад 1400 вокалістів та вокалісток з усього світу подали заявки на участь у конкурсі. За перемогу в фіналі змагалися шестеро вокалістів – чотири жінки та двоє чоловіків з України, Китаю, Росії, Словаччини, Румунії та Південної Кореї.

Ольга Безсмертна і раніше вже перемагала у багатьох міжнародних конкурсах, зокрема, і в європейському співочому змаганні «Дебют» 2008-го року. Нині вона співає в київській опері.Друге місце конкурсу "Нові голоси" виборов південнокорейський співак Йонгмін Парк (бас).Третю сходинку посів двадцятирічний тенор Ксіаху Дзіньху з Китаю. Співочим виступам конкурсантів акомпанував оркестр філармонії Дуйсбурга.

Голова журі, директор Віденської опери Домінік Меєр, назвав рішення швидким та одностайним. Заступник голови фонду, під патронатом якого відбувався конкурс, Ліз Мон, коментуючи розмаїття учасників, назвала це проявом «глобалізації в її найкращій формі». Наступного року міжнародний конкурс «Нові голоси» святкуватиме своє 25-річчя. Співоче змагання відбувається раз на два роки. Минулого разу перші три місця посіли вокалісти з Південної Кореї.

DEUTSCHE WELLE