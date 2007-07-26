Сьогодні в російському Оренбурзі відкриють ”Український двір”

У четвер, 26 липня, у російському місті Оренбург у культурному комплексі "Національне село" відбудеться урочисте відкриття "Українського двору".

До цієї події приурочена низка заходів, спрямованих на популяризацію української народної культури й звичаїв, - показ художніх, документальних і мультиплікаційних фільмів, "шевченківські читання", ознайомлення з експозицією музею-гауптвахти відомого українського поета Тараса Шевченка, музеєм української культури та побуту, відкриття бібліотеки й кафе національної кухні.

Планується проведення обласного свята української культури, у рамках якого відбудеться гала-концерт за участю кращих українських колективів Оренбурзької області.

В урочистих заходах візьме участь тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Леонід Осаволюк.

Нагадаємо, 30 травня 1847 року Тарас Шевченко був засуджений до перебування рядовим солдатом у окремий оренбурзький комплекс з резолюцією царя Миколи Першого "Під найсуворіший нагляд, із забороною писати й малювати".

За матеріалами NEWSru.ua