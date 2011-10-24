Фотовиставка «Дня»: тренд – кадри з Тимошенко та сутичок з «Беркутом»

21 жовтня в Українському домі відкрилася чергова щорічна фотовиставка від газети «День». Тут експонуються роботи, надіслані на фотоконкурс цього видання.

Нинішня виставка – вже тринадцята, а самій газеті виповнилося 15 років. Це дещо додало урочистості процедурі відкриття, традиційно прикрашеній живим виконанням класичної музики.

Серед знімків переважають досить прозорі й прості формою кадри, що їм найчастіше притаманна суто публіцистична ефектність. Головні теми – діти, тваринки, літні люди, глибинка, люди, відкинуті соціумом, цікаві ракурси політичних подій. Але не могло на виставці не відбитися те, що надворі – 2011 рік. Звідси – два надзвичайно популярні в «денних» лауреатів сюжети: кадри з процесу над Тимошенко і знімки сутичок міліції з громадянами, які відстоюють свою позицію у вуличних протестах. Красиві, сумні й ганебні теми для знімків, що їх, на жаль, уже не змити з нашої історії.

Після власне відкриття розпочалося вручення призів лауреатам. Призів від партнерів була величезна кількість, кількадесят. Своїх фаворитів відзначали такі різні партнери конкурсу, як, наприклад, Житомирський державний університет імені Івана Франка чи компанія «Київстар». Найвеселіше виступав продюсер 5 каналу ??? Стець – він постійно жартував про скору революцію, а вручаючи переможцю телевізор, попередив, що в ньому западає одна кнопка – кнопка телеканалу «Інтер».

Гран-прі від Промінвестбанку одержав Владислав Мусієнко за знімок «Руки» з «тимошенківської» серії. А «приз призів» під назвою «Золотий день» дістався Костянтину Гришину за фотографію «Сила м’якого знаку» - на ній зображено хлопчика в окулярах, який одягнув собі на голову давньоруський шолом.