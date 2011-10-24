В Одесу привезли мощі Іоанна Павла II

До одеського собору Успіння Пресвятої Богородиці доставили мощі Блаженного Папи Римського Іоанна Павла II.

Як передає кореспондент УНІАН, це - полотно з кров`ю Іоанна Павла ІІ, упаковане в спеціальному контейнері у вигляді тернового вінця.

Урочисту месу внесення до храму святих мощів очолив предстоятель Римсько-католицької церкви України, голова Конференції єпископів України, архієпископ Мечислав МОКШИЦЬКИЙ, який раніше тривалий час працював другим секретарем у папи Римського Іоанна Павла ІІ.

Реліквію доставив з Ватикану єпископ Броніслав БЕРНАЦЬКИЙ, для її зберігання в храмі облаштували спеціальний вівтар. Відтепер частинка мощів святого понтифіка завжди зберігатиметься в Одесі.

Преклонитися святині вишикувалися величезні черги з мирян.

Як повідомлялося, раніше біля фасаду собору було встановлено пам`ятник Папі Римському Іоанну Павлу ІІ.