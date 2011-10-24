Українці зможуть їздити до Бразилії без віз

Громадяни України вже з листопада зможуть їздити до Бразилії без віз на термін до 90 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам посол України в Бразилії Олег ГРУШКО.

Він нагадав, що відповідна угода була ратифікована українським парламентом ще в минулому році, в жовтні цього року її ратифікував бразильський парламент.

Згідно із угодою, вона вступає в дію через 30 днів після завершення внутрішньодержавних процедур. «4 жовтня бразильське посольство в Україні офіційно повідомило українську сторону про завершення таких процедур, тому через тридцять днів, ми сподіваємось, вона запрацює», - сказав О.ГРУШКО.