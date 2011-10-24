В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 21 та 22 жовтня пройшов VI Форум творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД. Темою Форуму стало питання «Історико-культурна спадщина держав-учасниць СНД: загальне надбання і ресурс сталого розвитку».

На нього зібралися представники з дев`яти країн СНД. Форум відкрив спеціальний представник президента Росії з міжнародної та культурної співпраці, співголова Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД Михайло ШВИДКИЙ.

Потім з вітальним словом виступив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який оприлюднив вітання Президента держави Віктора ЯНУКОВИЧА, і висловив сподівання, що проведення форуму в столиці України допоможе в розвитку гуманітарного співробітництва між країнами СНД, а також у найближчому майбутньому допоможе в розвитку економічного і культурного потенціалу України.

«Спираючись на загальну культуру, ми хочемо не лише зберегти всі надбання, а й розвивати їх», - заявив Микола АЗАРОВ.

Перед учасниками форуму виступили виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ, помічник президента Російської Федерації Джахан ПОЛЛИЄВА, надзвичайний і повноважний посол Азербайджанської Республіки в Російській Федерації, співголова Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва країн СНД Полад Бюльбюль ОГЛИ та інші керівники ряду навчальних закладів СНД, вчені, громадські діячі і політики.

«Парк Київська Русь» як проект, що безумовно зберігає культурну спадщину епохи Київської Русі, сприяє культурному та науковому обміну між слов’янськими та історично пов’язаними з ними народами, значно покращує культурно-пізнавальний та туристичний потенціал Києва, Київської області та України в цілому, був представлений на профільній палаті «Історико-культурна спадщина та культурно-пізнавальний туризм», яку очолювала Міністр культури Вірменії Асмік ПОГОСЯН.

«Київ – це місто, яке є символом нашої культурної спадщини… Проект «Парк Київська Русь» - це цікава ідея», - сказав Сергій ЛЕБЕДЄВ, голова виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД.

Учасники засідання також обговорили роботу музеїв, культурно-освітніх комплексів та інших туристичних об’єктів по впровадженню в практику їх туристичної діяльності сучасних методів і технологій гостинності та узгодили проект Положення про Раду по туризму держав-учасниць СНД.

