У Києві виступить всесвітньовідомий балет Ігоря Моїсеєва

1 листопада у Києві виступить відомий на весь світ балет лауреата американської премії "Оскар" Ігоря Моїсеєва «Ніч на Лисій горі» (1 відділення) і «Танці народів світу» (2 відділення).

Прославлений Балет Ігоря Моїсеєва вперше на батьківщині покаже спектакль, створений за мотивами творів М. Гоголя на музику М. Мусоргського «Ніч на Лисій горі».

Гастролі всесвітньовідомого колективу відбудуться в рамках всеукраїнського туру: 2 листопада - Одеса, (Театр муз.комедіі ім. Водяного), 4 листопада - Дніпропетровськ (Театр опери та балету), 5 листопада - Харків (ХАТОБ). Це 75-й, ювілейний сезон колективу, присвячений 105-річчю від дня народження засновника колективу, його беззмінного керівника протягом 70 років, лауреата американської премії "Оскар" в галузі танцю (1961, 1974) Ігоря Моїсеєва.

Одноактний балет «Ніч на Лисій горі» - це дикий шабаш відьом та чортів. Це справжнє видовище, свято, еротика танцю, це божевільна енергія. Це найближчий до Гоголя твір у плані хореографії, за лібрето, написаному самим Ігорем Мойсеєвим.

У дитинстві він жив в Україні і багато подорожував, тому в основу балету покладені його дитячі враження від українських танців. Балет складається з 2-х картин: народні гуляння на основі народної музики і шабаш відьом на музику Мусоргського.

Головний герой випиває горілки і засинає. Йому сниться сон, де чорт несе його на Лису гору. Герой бачить Кощія, приношення жертви, відьом та чортів. Все це шалено красиво і пластично. Цей балет, насамперед, незвичайний тим, що в ньому задіяні всі засоби хореографічного мистецтва - починаючи від класичного танцю і закінчуючи народним танцем, акробатикою, трюками.

З історії ансамблю

У 1937 р. молодий хореограф Великого театру Ігор Моїсеєв із сотні танцюристів відібрав для своєї першої трупи 35 артистів, більшість з яких - танцюристи-аматори. Так народився перший у світі ансамбль народного танцю.

Ансамбль відразу став унікальним явищем в хореографічному мистецтві, збагативши своєю творчістю зарубіжну хореографічну культуру.

І зараз ансамбль залишається дивовижним явищем і незвичайним даром для сучасного мистецтва, що наповнили життєвої красою строгі форми класичного балету. Концертна діяльність ансамблю ні разу не переривалася з того дня, коли в московському театрі «Ермітаж» 29 серпня 1937 відбувся перший концерт. Безперервно артисти гастролюють по Росії і за кордоном вже більше 73 років.

За рекордну кількість гастролей ансамбль занесений до Російської Книгу рекордів Гіннеса.

Всього в репертуарі ансамблю близько 300 оригінальних творів, поставлених Ігорем Моїсеєвим. У складі трупи 85 високопрофесійних танцівників-акторів, здатних за лічені хвилини постати перед глядачем у самобутніх образах народної культури, спілкуючись з ними мовою танцю.

Мобільність ансамблю дозволяє давати концерти практично на будь-якій сцені, середній вік танцюристів - 25 років і практично всі вони випускники першої в світі професійної школи народного танцю при Державному академічному ансамблі народного танцю імені Ігоря Моїсеєва, створеної Ігорем Моїсеєвим в 1943 р.

ТСН