41-ий кінофестиваль «Молодість» з американськими нотками

Кінематографічна осінь в українській столиці традиційно починається фестивалем «Молодість». Серед представленої колекції різноманітного кіно є й американські стрічки. Зокрема, фільм «Ама на морі», який розповідає про проблеми української діаспорної родини.

Дипломна робота випускниці Нью-йоркського університету Магалії КОЕН показує закритість та страх емігрантів перед новою культурою, новою країною. Жінка Ама протягом всієї короткометражної картини перебуває у квартирі, їй важко вийти у зовнішній світ. І тільки нещастя штовхає її на перший крок, на подорож до волі.

«Ама на морі» бере участь у конкурсі студентських фільмів. Ця конкурсна програма, разом із короткометражними фільмами метрів є однією із найважливіших на фестивалі «Молодість», адже допомагає відкривати кіносвітові нові імена.

Презентувала в Києві стрічку про українських мігрантів Леся КАЛИНСЬКА, виконавиця головної ролі у фільмі, а також молодий режисер. Леся є киянкою, проте вже 12 років живе в Нью-Йорку. В цьому ж місті випустилася з режисерського факультету Нью-Йоркського університету, тому Магалія КОЕН є її однокурсницею. Розказуючи про фільм, каже, що спочатку режисер шукала поляків, але потім вирішила розказати історію за допомогою українців.

«Магалія, власне, працювала з темою відчуження. Там все на естетиці клаустрофобії, жінки, яка не може вирватися із закритого простору, і тільки в кінці вона виривається. Тут є такий момент фінансової залежності від чоловіка, відчуженості від американського простору».

Також молода режисерка розказала, як цікаво і важко було навчатися у Нью-Йоркській кіношколі. Наприклад, на відміну від багатьох європейських колег, гроші на фільм режисер повинен віднайти сам. Тому монтаж часто робили по ночах, а вдень підпрацьовували на інших фільмах асистентами тощо.

Окрім «Ами на морі» на «Молодості» є й інші цікаві представники американського кінематографу. У конкурсній програмі змагається короткометражка «Одіссеїв гамбіт», режисера Алекса ЛОРІ. Фільм розказує про камбоджійсько-американського шахіста, який «жертвує собою у сподіванні відшукати кращу позицію на дошці під назвою життя». Також у конкурсі стрічка «Ісус у місті» Камаля Джона ІСКАНДЕРА, в якій у покер вирішив пограти сам Ісус.

Найвідомішим та очікуваним є остання стрічка американського режисера Ґаса Ван СЕНТА – «Невгамовні». Цю історію про дівчину з останньою стадією раку та хлопця із власним відчуттям реальності показували на Каннському кінофестивалі цього року у програмі «Особливий погляд». Ґас Ван СЕНТ зняв такі стрічки як «Психо», «Розумник Вілл Гантінг», «Гарві Мілк», тощо.

Специфікою цьогорічної «Молодості» стали кіно-та відеоексперименти. Окрім плівки цього року організатори долучили до показів і цифрове відео. В програмі, де кіно перетинається із медіа-артом, Сполучені Штати представила ретроспектива Майї Дерен. Режисерка народилася у Києві в 1917 році, та переїхала з батьками до США у 1922 році. Наразі Майя Дерен вважається піонером світового кіноавангарду та родоначальницею незалежного американського кіно.

Голос Америки

