Музичний вечір, присвячений 80-річчю композитора Мікаела Таривердієва

Сьогодні в столиці Грузії пройде музичний вечір пам`яті відомого радянського і російського композитора вірменського походження Мікаела Таривердієва, присвячений 80-річчю від дня його народження.Його підготували народна артистка Грузії, відома співачка Ірма СОХАДЗЕ і композитор Тенгіз ДЖАЙАНІ. У концерті візьмуть участь зірки грузинської естради Мераб СЕПАШВІЛІ, Нугзар КВАШАЛІ, Веріко ТУРАШВІЛІ, Ніні ШЕРМАДІНІ та інші виконавці. Будуть виконані як популярні і всіма улюблені пісні, так і менш відомі інструментальні та вокальні твори.

Знаменитий композитор Мікаел Таривердієв народився в 1931 році в Тбілісі. Закінчив місцеву музичну школу і музичне училище. Він написав музику до більш ніж 130-ти фільмів, в їх числі "Сімнадцять миттєвостей весни", "Іронія долі, або з легким паром!", "До побачення, хлопчики!". Він є автором понад 100 романсів, концертів, чотирьох опер, балетів чотирьох, музики для органа, вокальних циклів на вірші Андрія Вознесенського, Белли Ахмадуліної, Марини Цвєтаєвої. Таривердієв був Народним артистом Росії, лауреатом 18 різних міжнародних премій.

ИТАР-ТАСС