Фільму "Москва сльозам не вірить" 30 років!

Зоряна плеяда найулюбленіших артистів - Віра АЛЕНТОВ, Ірина МУРАВЙОВА, Раїса РЯЗАНОВА разом з головним винуватцем торжества Володимиром МЕНЬШОВИМ зібрали в залі кіноклубу "Ельдар" друзів, знімальну групу і шанувальників фільму, який вже три десятиліття не сходить з екранів телевізорів і вважається самим народним і тиражним після "Піратів 20 століття".

У 1979 році - в перший рік прокату - його подивилися практично 100 мільйонів глядачів.

На сцені замість декорацій розмістилися сукні головних героїнь, лавочка, на якій відбулася розмова Катерини та Родіона, знайшлося місце і для величезної статуетки "Оскара".

- Я спостерігав за Володимиром Валентиновичем, він хвилюється, здається, - привітав зі сцени генеральний директор "Мосфільму", народний артист Росії Карен ШАХНАЗАРОВ, - Хотів почати промову зі слів: "Не хвилюйся, Володя, ти вже все зробив". Але це в його характері, що робить його самобутнім, яскравим артистом і режисером, яким він був завжди. Володя, хвилюйся, хвилюйся, Володя, це правильно! Мосфільм зробив тобі макет Оскара. Сподіваюся, що ти його поставиш у себе в квартирі.

Привітати творців і артистів прийшли хлопці з гурту "Чай вдвоем", "Білоруські Пісняри", Петро Дранга, Валерія

KP.ru

