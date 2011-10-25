Сесія генконференції ЮНЕСКО присвячена побудові культури

ПАРИЖ, 25 жовтня. Рішення, прийняті учасниками пленарних засідань

Генеральної конференції ЮНЕСКО є визначальними для діяльності

цієї міжнародної організації. З такою заявою виступила сьогодні на

відкритті 36-ї сесії Генеральної конференції постійний представник РФ

при ЮНЕСКО, голова Виконавчої ради організації

Елеонора МИТРОФАНОВА.

"Сесія повинна сконцентрувти свою увагу на проблемах побудови

культури миру та сталого розвитку, ідеї розвитку культурного

різноманіття, - сказала МИТРОФАНОВА - Ці питання є нашою

спільною відповідальністю".

За словами посла, рішення, прийняті делегатами в ході роботи

генконференції є визначальними для діяльності всієї організації.

"Життєдіяльність нашої організації безпосередньо залежить від рішень

Генеральної конференції. ЮНЕСКО ефективно рівно настільки,

наскільки ефективні його учасники", - підкреслила вона.

Звертаючись до учасників конференції, голова Виконавчої ради

особливо вказала на необхідність реалізації в національному

масштабі зобов`язань, узгоджених на міжнародному рівні. "За свою

історію ЮНЕСКО багато зробило для зміцнення миру і безпеки. Це

наш загальний безцінний багаж", - зазначила МИТРОФАНОВА.

Вона звернулася також до представників усіх країн-членів ЮНЕСКО

із закликом всіляко сприяти виконанню завдань організації,

виявляючи "гнучкість, енергію і згуртованість для досягнення

результатів на цьому шляху".

Докладач підкреслила також важливість мобілізації зусиль світового

співтовариства і вказала на необхідність формулювання ще більш

масштабних завдань для здійснення програми "Освіта для всіх",

з тим, щоб забезпечити повсюдне поширення основ системи

початкової освіти. "Ми повинні забезпечити орієнтацію освіти на

гуманітарні цілі", - зазначила МИТРОФАНОВА.

36-я сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО розпочала свою

роботу сьогодні в Парижі. Вона проводиться раз на два роки, щоб

затвердити бюджет і план роботи організації на майбутній

дворічний період.

Робота конференції завершиться 10 листопада.

ИТАР-ТАСС.