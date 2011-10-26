Сергій Безруков в ролі сценариста та продюсера

Зірка кіно вперше вирішив спробувати себе в ролі сценариста та продюсера. Для дебюту Безруков вибрав дитячу казку, але з філософським змістом. Ідея настільки захопила Сергія, що він мало навіть не заклав свою квартиру, щоб знайти гроші на кінопроект.

- Цього не сталося, - з полегшенням повідав БЕЗРУКОВ. - Я був готовий йти до останнього, брати кредит. Залишалося оформити один папірець, і можна було дзвонити в банк, оформляти заставу. Тут сталося диво: я зустрів чоловіка , який сказав: "Не треба брати кредит. Мені так подобається ця казка - давай я допоможу тобі!" І позичив мені велику суму, без відсотків і на довгий термін. Так що не вірте,

якщо вам здається, що навколо в наш час - одні Кащеі! Ця казка взагалі багатьох перевірила, багато людей відсіялися. Але ті, хто залишилися і пройшли цей шлях

до кінця, зараз щасливі!

За годину до прем`єри навколо червоної доріжки, що веде в кинотеатр "Правда-кіно", зібрався натовп шанувальників, деякі були навіть з грудними дітьми. БЕЗРУКОВИ прибутку на чорному "Порше-Кайєн" із запізненням на сорок хвилин.

Сергій був одягнений в строгий чорний костюм, чорну сорочку і чорні туфлі.

Ірина, яка зіграла у фільмі Василину Премудру , для червоної доріжки вибрала елегантну сукню сіро-сталевого кольору і хустку стриманих тонів.

-Звичайні люди сприймають акторів немов казкових героїв, які живуть у чарівному

світі, окремому від загальної реальності. Хоча це, звичайно ж,не так.

Своїм фільмом ми хотіли зробити його краще, - повідав актор присутнім.

- Чи важко бути дружиною Івана-дурня? - Запитали Ірину наостанок.

- Сергій прекрасно зобразив дурня. Але в житті він далеко не дурень, звичайно! - Розсміялася Ірина. Її чоловік задоволено посміхнувся.

ПРО ЩО ФІЛЬМ

Казкові персонажі переселилися в наш світ: Василиса Премудра стала вчителькою, Лісовик - бомжем, Іван-дурень - ведевешником, Кащей - олігархом. Злі справи творити він, звичайно, не кинув. І головним його злочином стало те, що він позбавив людей віри в диво. Маленька дівчинка Олеся знаходить старовинну книгу казок і, прочитавши її, незабаром ... зникає. Старший брат дівчинки, школяр Саша, кидається на пошуки, розраховуючи на підтримку нових знайомих - Івана-дурня і його дружини Василини, але вони, всупереч очікуванням, не поспішають допомагати йому в його боротьбі з Кащеем. Сашко ж готовий піти на все, щоб повернути сестричку і подарувати світу віру в диво.

KP.UA