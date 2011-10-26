Бріджит Бардо проти японських китобоїв

Відома французька актриса Бріджит Бардо закликала Японію покласти край "смертельній кампанії полювання на китів в Антарктиці", а також допомогти тваринам, кинутим напризволяще у зоні відчуження навколо АЕС "Фукусіма".

У відкритому листі на ім`я прем`єр-міністра Японії Йосіхіко Нода (Yoshihiko Noda), опублікованому у вівторок ЗМІ, актриса засуджує "непристойну" політику уряду, який має намір збільшити на 27 млн дол. США "бюджет полювання на китів", у той час як міжнародна спільнота допомагає районам, постраждалим від наслідків цунамі в Японії.

"Кити в небезпеці, і їхнє вбивство є злочином проти біорозмаїття", - йдеться у відкритому листі голови Фонду захисту бездомних тварин Бріджит Бардо. Вона також нагадала, що уряд Франції засуджує політику відновлення полювання на китів "з так званою науковою метою" в Антарктиці. "Японія обманює усіх, це суто комерційне полювання", - наголошує актриса.

Бріджит Бардо також зазначає у листі, що "тисячі тварин залишаються без уваги у зоні відчуження поблизу "Фукусіми" після землетрусів та цунамі, що сталися 11 березня". У цьому зв`язку вона закликала Японію використати вказані 27 млн дол. для потреб японського населення та порятунку тварин, приречених на смерть.

Токіо у лютому вперше скоротив до одного місяця тривалість китобійної експедиції після тиску з боку захисників природи та акцій з перешкоджання полюванню на китів, організованих американською асоціацією Sea Shepherd. Водночас японський міністр з риболовства 4 жовтня заявив, що для захисту китобійних флотилій від переслідування планується застосувати сторожеві кораблі Сил територіальної оборони Японії.

Бріджит Бардо заявила, що виступить партнером нової акції Sea Shepherd проти японських китобоїв, які мають намір за кілька тижнів вирушити у нову експедицію. Фонд захисту бездомних тварин та американська асоціація спільно придбають тримаран для протидії відловлювачам китів, який назвуть іменем актриси.

Ukrinform