Через "Нестримних" на Сталлоне подали в суд

Американський критик Маркус Вебб звернувся до суду Нью-Йорка з позовом проти Сильвестра Сталлоне. Письменник звинувачує його в порушенні авторських прав.

Вебб підозрює Сталлоне в копіюванні свого сценарію, який був використаний при створенні вийшов в 2010 році фільму "Нестримні".

Письменник стверджує, що сценарій бойовика, який розповідає про групу найманців, які повинні повалити латиноамериканського диктатора, "вражаюче схожий, а подекуди навіть ідентичний" написаним ним сценарієм під назвою "Стрибок у воду".

"Безперечно, Сталлоне і Девід Келлехем, також брав участь у створенні картини, були знайомі зі сценарієм і скопіювали його частини, захищений авторським правом", - заявив Вебб.

Зокрема, Вебб вважає плагіатом ряд сцен, наприклад з порятунком в морі, "які ніяк не стосуються основного сюжету". Навіть головного лиходія-генерала, якого грає Сильвестр Сталлоне, звуть так само, як в сценарії Вебба, - Гарса. За словами позивача, у фільмі чимало й інших схожих з його роботою моментів.

Письменник вимагає компенсацію за порушення авторських прав і має намір добитися недопущення повторних порушень в сіквелі "Нестримних", який вийде на екрани в 2012 році. Він стверджує, що зареєстрував свій сценарій з тим же сюжетом в червні 2006 року в Бюро з охорони авторських прав США. Представник Сталлоне Мішель Бега поки утримується від коментарів



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