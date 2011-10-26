70 років тому пішов з життя Аркадій Гайдар

Аркадій Гайдар (справжнє прізвище його - Голіков) народився (9) 22 січня 1904 року в місті Льгові Курської губернії. Його батько був учителем. У роки Першої світової війни, коли батька забрали на фронт, Аркадій намагався піти за ним, але був спійманий і повернений додому.

У роки Громадянської війни з 14 років служив у Червоній Армії. У 15 років командував взводом, а в 16 років - ротою, після закінчення Вищої стрілецької школи в 1921 році став командиром полку.

У 1924 році звільнився з армії через контузії і став писати книги. Перше його твір «Р.В.С.» вийшло в 1925 році. З цього часу він став відомим як дитячий письменник, який прославляє бойове товариство, дружбу і чесність.

Найбільш відомі його твори «Школа», «Тимур і його команда», «Чук і Гек», «Доля барабанщика», «Військова таємниця». Багато його книги увійшли до шкільної програми з літератури екранізувалися, перекладалися на іноземні мови.

Повість «Тимур і його команда» стала знаковою і поклала початок так званого «тимурівський» руху, метою якого була допомога літнім людям і ветеранам.

Аркадій Гайдар загинув 26 жовтня 1941 року, похований в місті Каневі. Іменем Гайдара названі школи та бібліотеки, вулиці в містах і селищах. Син Аркадія, Тимур Гайдар став контр-адміралом, а його онук - Єгор Гайдар - наймолодшим прем`єр-міністром в історії Росіі.



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