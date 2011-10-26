Масова культура по-китайськи

Влада Китаю наказала супутниковим телеканалам зменшити кількість розважальних та ігрових шоу. Це стало частиною плану з відновленню комуністичного контролю над масовою культурою.

Новий указ спрямований проти програм, які, як йдеться у ньому, виражають вульгарні тенденції, тобто зосереджені довкола проблем шлюбу, сватання, змагання талантів, а також реаліті-шоу.

Кількість таких шоу буде суворо обмежена на користь новинних та документальних програм.

Це рішення влада Китаю ухвалила після зустрічі лідерів комуністичної партії, яка відбулася минулого тижня і закликала до зміцнення суспільної моралі.