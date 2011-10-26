Голова мерії запросив до себе переможців шоу Майдан’S

Олександр ПОПОВ запросив команду Києва, яка перемогла у другому сезоні танцювального шоу Майдан’S, на урочистий прийом. Про це повідомляє прес-служба КМДА. 2 листопада у Колонній залі столичної мерії голова Київської міської державної адміністрації особисто привітає молодих людей, які протягом двох місяців виборювали для Києва звання танцювальної столиці України.

«Для мене було дуже важливо підтримати команду Києва, адже молоді люди, які брали участь у проекті, – справжні патріоти столиці. Безумовно, я вдячний учасникам шоу. Я пишаюся молоддю, яка готова віддавати свою енергію, свій талант заради розвитку рідного міста. Підтримувати учасників шоу Майдан’S – означає підтримувати ідею здорового способу життя, ідею спортивного, соціально активного молодого покоління. Молоді люди, які невтомно тренувалися, які танцювали під відкритим небом у холодну погоду заради бажання зробити місто кращим, заслуговують неймовірної поваги», – підкреслив Олександр ПОПОВ.

Мільйон гривень, який виграла команда Києва, буде спрямований на облаштування паркур-майданчиків для поціновувачів мистецтва долати вуличні перешкоди. За підтримки Київської міської державної адміністрації такий майданчик планують створити у Гідропарку.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2011 року команда міста Києва перемогла у другому сезоні танцювального шоу Майдан’S, набравши 104 бали. За головний приз у фіналі змагалися майдансери Києва, Запоріжжя, Криму, Рівного та Харкова.Друге місце посів Харків, на третій сходинці опинилося Рівне.