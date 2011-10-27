Книжкова палата України ім. І. Федорова оприлюднила сьогодні оперативні дані випуску книжкової продукції.

Станом на 24.10.2011 в Україні видано 14 359 друкованих одиниць книг і брошур загальним накладом 26 940, 8 тис. примірників.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виданих книг і брошур зменшилася на 682 друкованих одиниць, або на 4,5 відсотка.

Водночас загальний тираж виданих книг та брошур збільшився на 219,5 тис. примірників та становить 100,8 відсотка у відношенні до загального тиражу за аналогічний період 2010 року. При цьому тираж видань українською мовою зріс на 20, 4 відсотка, а тираж видань російською мовою зменшився на 26,3 відсотка.

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