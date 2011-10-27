"Студія Квартал-95" завершила зйомки серіалу "Байки Мітяя"

Закінчилися зйомки 20-серійної комедії "Студії Квартал-95" під назвою "Байки Мітяя". Веселі й захоплюючі історії про непутящого, але дуже доброго Мітяя не залишать байдужими нікого.

Колись з`явившись в третіх "Сватах", добрий друг Івана Будько настільки полюбився глядачам, що автори фільму вирішили зняти про нього окрему кіноісторію.

Режисером картини став Олексій КИРЮЩЕНКО ("Моя прекрасна няня", "Хто в домі господар?", "Пригоди солдата Івана Чонкіна" тощо).

Написанням сценарію займався авторський колектив "Кіно Квартал" під керівництвом Андрія ЯУОВЛЄВА (автор ідеї, сценарію і режисер "Сватів").

Ну а головну роль виконав російський актор Микола ДОБРИНКІН.

"Байки Мітяя" - це двадцять різних новел, захоплюючих пригод, а точніше байок, барвисто і правдоподібно "розказаних" Мітяєм. Кожна серія - це нова історія і нові герої, ролі яких виконують як актори, так і реальні виконавці, спортсмени, ведучі та інші відомі люди. Один лише Мітяй постає у кожній серії в новій іпостасі: секретного агента, винахідника, відомого співака, пожежного і т.д.

Добрі й веселі історії в кращих традиціях серіалу "Свати" з`являться в ефірі телеканалу "Інтер" вже в грудні.

ТелеПростір

