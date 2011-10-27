Дві картини Пікассо з галереї в Швейцарі знайшли у Сербії

Поліція Сербії виявила два полотна Пабло Пікассо, викрадені в 2008 році з галереї в Швейцарії, – повідомив у середу міністр внутрішніх справ Сербії Івіца ДАНІЧ.

Картини Tête de Cheval («Голова коня») і Verre et Pichet («Склянка і глек»), вартість яких – мільйони доларів, були виявлені в Белграді. Полотна раніше були викрадені з галереї в швейцарському місті Пфеннікон під Цюріхом.

Картини вдалося знайти за тісного сприяння поліції Швейцарії, цитують ЗМІ ДАНІЧА. Міністр також повідомив, що ніяких арештів поки що не було зроблено, він відмовився уточнити, де саме були знайдені картини.

«Зараз ми намагаємося з’ясувати, хто, як і коли перевіз картини до Сербії, і де вони були заховані» – пояснив шеф сербської поліції Мілорада ВЕЛЬЖОВІЦА.

Радіо Свобода